Das Plus in Pluszahnärzte® steht nicht nur für ein Mehr an zahnärztlichen Dienstleistungen für die Patienten, sondern auch die Mitarbeiter in den Praxen unseres Netzwerkes profitieren von umfangreichen Zusatzleistungen. Starten Sie Ihre Karriere direkt nach dem Zahnmedizinstudium in einer Praxis des Pluszahnärzte®-Netzwerkes und profitieren Sie von Erfahrung und Wissen, das Ihnen nur ein starkes Team bieten kann.



Einstieg ins Berufsleben



Direkt nach dem Zahnmedizinstudium können Sie bei uns den Bereich grauer Theorie verlassen und als Teil unseres Teams in den Arbeitsalltag einsteigen. Sie werden an eine Vielzahl an Aufgaben herangeführt und unsere Ausbilder haben für jede Ihrer Fragen ein offenes Ohr.



Diese Vorteile bieten Ihnen die Praxen des Pluszahnärzte®-Netzwerkes



In den Praxen innerhalb unseres Netzwerkes arbeiten Sie mit Ihren Kollegen in einer angenehmen Atmosphäre und haben geregelte Arbeitszeiten im Schichtdienst. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf Ihr Weiterkommen und bilden Sie intern und extern weiter. Bei uns sind Assistenten der Zahnmedizin somit bestens aufgehoben.